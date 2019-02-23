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Под поручительство

Уралпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 18,50%
Сумма
до 200 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 18,50 %
  • до 200 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 22,00 %
  • до 200 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / удостоверение личности военнослужащего / служебное удостоверение
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
рабочих
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • высокая ставка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 19:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под поручительство» в 2 городах России
689
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Справочная информация
АО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
ОГРН
1027400001727
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 19
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Телефоны
(351) 239-65-65

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