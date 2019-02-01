Доход

подтверждение основного дохода

на выбор

для собственников бизнеса и ИП — налоговые декларации, в зависимости от системы налогообложения установленные законодательством и управленческая отчетность; для военнослужащих — справка по установленной форме

справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

для собственников бизнеса и ИП — налоговые декларации, в зависимости от системы налогообложения установленные законодательством и управленческая отчетность; для военнослужащих — справка по установленной форме