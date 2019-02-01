Под залог имеющейся недвижимости
Кранбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,75%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,75 %
- 300 000 ... 10 000 000 ₽
- 3 года ... 15 лет
Максимальная
- 14,50 %
- 300 000 ... 10 000 000 ₽
- 3 года ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
здание, в котором находится квартира, не должно состоять на учете по постановке на капитальный ремонт, снос или реконструкцию с отселением; квартира должна иметь отдельную кухню и санузел
Страхование
-
без страхования
+ 4 п. п. к базовой ставке
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+ 1,5 п. п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
+ 1 п. п. к базовой ставке
-
имущественное
+ 2,5 п. п. к базовой ставке
-
личное
+ 2,5 п. п. к базовой ставке
-
титульное
+ 3 п. п. к базовой ставке
личное и титульное: + 1,5 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- военнослужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 64 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 64 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
- возможна выдача иностранным гражданам
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
для собственников бизнеса и ИП — налоговые декларации, в зависимости от системы налогообложения установленные законодательством и управленческая отчетность; для военнослужащих — справка по установленной форме
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
для собственников бизнеса и ИП — налоговые декларации, в зависимости от системы налогообложения установленные законодательством и управленческая отчетность; для военнослужащих — справка по установленной форме
Документы
-
документы по предоставляемому залогу
копия и оригинал
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
правоустанавливающие документы на недвижимость; технические документы на недвижимость: кадастровый/ технический паспорт; копии паспортов (свидетельств о рождении) продавцов недвижимости
Количество созаемщиков
до 3 человек
родственники или третьи лица
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
3 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени на сумму просроченного платежа исходя из ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора; в случае неисполнения заёмщиком обязательства не предоставлять в залог третьим лицам имущество, являющееся предметом залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств заемщика по договору, а равно обеспечить не предоставление в залог третьими лицами данного предмета залога, заёмщик обязуется уплатить кредитору неустойку в размере 20 % процентов от суммы имущества, переданного в залог третьему лицу
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность привлечения до 3 созаемщиков;
- срок действия решения - 3 месяца;
- гражданство заемщика не имеет значения;
- возможно получение кредита ИП, собственникам бизнеса и военнослужащим
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
- на сайте банка отсутствует информация о сроках рассмотрения заявки
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 14:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог имеющейся недвижимости» в 8 городах России
913
Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- ОГРН
- 1023700007407
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-04 — единая справочная служба