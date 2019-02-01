Вход

Под залог имеющейся недвижимости

Кранбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,75%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,75 %
  • 300 000 ... 10 000 000 ₽
  • 3 года ... 15 лет
Максимальная
  • 14,50 %
  • 300 000 ... 10 000 000 ₽
  • 3 года ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
здание, в котором находится квартира, не должно состоять на учете по постановке на капитальный ремонт, снос или реконструкцию с отселением; квартира должна иметь отдельную кухню и санузел
Страхование
  • без страхования
    + 4 п. п. к базовой ставке
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное и титульное
    + 1,5 п. п. к базовой ставке
  • имущественное и личное
    + 1 п. п. к базовой ставке
  • имущественное
    + 2,5 п. п. к базовой ставке
  • личное
    + 2,5 п. п. к базовой ставке
  • титульное
    + 3 п. п. к базовой ставке
личное и титульное: + 1,5 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • военнослужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 64 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 64 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
  • возможна выдача иностранным гражданам
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
для собственников бизнеса и ИП — налоговые декларации, в зависимости от системы налогообложения установленные законодательством и управленческая отчетность; для военнослужащих — справка по установленной форме
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
для собственников бизнеса и ИП — налоговые декларации, в зависимости от системы налогообложения установленные законодательством и управленческая отчетность; для военнослужащих — справка по установленной форме
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
    копия и оригинал
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета

правоустанавливающие документы на недвижимость; технические документы на недвижимость: кадастровый/ технический паспорт; копии паспортов (свидетельств о рождении) продавцов недвижимости

Количество созаемщиков
до 3 человек
родственники или третьи лица
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
3 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени на сумму просроченного платежа исходя из ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора; в случае неисполнения заёмщиком обязательства не предоставлять в залог третьим лицам имущество, являющееся предметом залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств заемщика по договору, а равно обеспечить не предоставление в залог третьими лицами данного предмета залога, заёмщик обязуется уплатить кредитору неустойку в размере 20 % процентов от суммы имущества, переданного в залог третьему лицу
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность привлечения до 3 созаемщиков;
  • срок действия решения - 3 месяца;
  • гражданство заемщика не имеет значения;
  • возможно получение кредита ИП, собственникам бизнеса и военнослужащим
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
  • на сайте банка отсутствует информация о сроках рассмотрения заявки
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 14:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог имеющейся недвижимости» в 8 городах России
913
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
ОГРН
1023700007407
Сайт
www.kranbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 9
Банкоматы 16
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще