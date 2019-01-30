до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 17,50 %

10 000 ... 299 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор поручительство и гарантии третьих лиц физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно Страхование без страхования базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры работающие Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: для ИП – срок ведения бизнеса на момент обращения в банк должен составлять не менее 6 мес Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета документы для ИП

полный перечень документов размещен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность предоставления кредита ИП;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется поручительство супруги(а) Особые ограничения кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.