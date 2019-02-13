Потребительский под залог недвижимости
Центр-инвест, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,75%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,75 %
- от 1 000 000 ₽
- 5 лет ... 7 лет
Максимальная
- 14,00 %
- от 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме 4-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
- интернет-банк
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы несвоевременно погашенного кредита/несвоевременно уплаченных процентов за соответствующий период нарушения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- возможность получения кредита ИП, владельцам бизнеса, пенсионерам;
- невысокая процентная ставка;
- альтернативные способы обеспечения / возможность получения кредита без обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Особые ограничения
- повышенная ставка до регистрации залога (при залоговом обеспечении);
- льготная ставка при подаче заявки онлайн;
- льготная ставка при предоставлении документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств (оплата обучения, лечения)
- скидки не суммируются
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 17:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 80 городах России
2 410
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, <nobr>пр-т</nobr> Соколова, д. 62
- ОГРН
- 1026100001949
- Сайт
- www.centrinvest.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
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(863) 200-00-00 — информационно-справочная служба