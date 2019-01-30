Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита ремонт жилой недвижимости Ставки Минимальная 15,00 %

от 10 000 ₽

15 лет Максимальная 15,50 %

от 10 000 ₽

15 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог требующего ремонта недвижимого имущества, обязательно Страхование без страхования +1 п.п. к базовой ставке

имущественное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета смета или договор на ремонтно-отделочные работы

полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков от 0 до 2 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 7 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи по выбору клиента Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

срок действия решения - 30 дней Минусы срок кредита 15 лет Особые ограничения кредит на ремонт жилой недвижимости

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.