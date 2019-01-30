Ремонтный
Камский Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
15 лет
Основные характеристики
- цель: ремонт
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 2 до 7 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- ремонт
жилой недвижимости
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- от 10 000 ₽
- 15 лет
Максимальная
- 15,50 %
- от 10 000 ₽
- 15 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
требующего ремонта
Страхование
-
без страхования
+1 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- смета или договор на ремонтно-отделочные работы
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
от 0 до 2 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 7 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
по выбору клиента
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- срок действия решения - 30 дней
Минусы
- срок кредита 15 лет
Особые ограничения
- кредит на ремонт жилой недвижимости
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Ремонтный» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
- Адрес
- 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- ОГРН
- 1021600000840
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
8 800 200-04-38 — единая справочная служба