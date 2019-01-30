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Перезагрузка под залог авто

Камский Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
от 200 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 13,50 %
  • от 200 000 ₽
  • 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
на момент кредитования не старше 2 лет
Страхование
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    + 1-2 п.п. к базовой ставке
при рефинансировании кредитов, выданных на приобретение жилья или автомобиля, ставка выше на 1 п. п. без личного страхования, при рефинансировании нецелевых потребительских кредитов - на 2 п. п.
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемому кредиту
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 7 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
безналичное перечисление денежных средств первичному кредитору
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • срок действия решения - 30 дней
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • требуется имущественное страхование
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • повышенная ставка при несвоевременно подтверждении целевого использования кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Перезагрузка» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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