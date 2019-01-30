до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,50 %

от 200 000 ₽

1 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно на момент кредитования не старше 2 лет автотранспорта, обязательно Страхование имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 1-2 п.п. к базовой ставке при рефинансировании кредитов, выданных на приобретение жилья или автомобиля, ставка выше на 1 п. п. без личного страхования, при рефинансировании нецелевых потребительских кредитов - на 2 п. п. Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемому кредиту

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 7 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке безналичное перечисление денежных средств первичному кредитору Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

срок действия решения - 30 дней Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования;

требуется имущественное страхование Особые ограничения кредит на рефинансирование;

повышенная ставка при несвоевременно подтверждении целевого использования кредита

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 30.01.2019 17:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.