Большие возможности под залог недвижимости
Углеметбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
до 6 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,50 %
- от 300 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Максимальная
- 15,50 %
- 50 000 ... 100 000 ₽
- 3 года ... 6 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 1 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
при наличии личного страхования требование по предельному возрасту не применяется
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
при сроке кредитования свыше 36 месяцев непрерывный трудовой стаж заемщика на последнем месте работы должен составлять не менее 12 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 лет;
- длительный срок кредитования;
- возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 14:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Большие возможности» в 13 городах России
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
- Адрес
- 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 247-49-79