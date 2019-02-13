до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,50 %

10 000 ... 200 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 15,50 %

10 000 ... 200 000 ₽

2 года ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно Страхование без страхования +1 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка со счета на который зачисляется пенсия подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ если кредит оформляется с поручительством физического лица

справка по форме банка / запрос работодателю если кредит оформляется с поручительством физического лица Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета банк может запросить дополнительные документы по необходимости Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность получения кредита без обеспечения;

погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;

льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей Минусы небольшая сумма кредита;

рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней Особые ограничения кредит для пенсионеров;

+1 п. п. без личного страхования;

-0,5 п. п. при наличии ПКИ

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.