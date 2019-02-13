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Почетный (для пенсионеров) под поручительство

Углеметбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
до 200 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,50 %
  • 10 000 ... 200 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 15,50 %
  • 10 000 ... 200 000 ₽
  • 2 года ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
  • без страхования
    +1 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    выписка со счета на который зачисляется пенсия
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    если кредит оформляется с поручительством физического лица
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    если кредит оформляется с поручительством физического лица
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • банк может запросить дополнительные документы по необходимости
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность получения кредита без обеспечения;
  • погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;
  • льготные условия для заемщиков с положительной кредитной историей
Минусы
  • небольшая сумма кредита;
  • рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров;
  • +1 п. п. без личного страхования;
  • -0,5 п. п. при наличии ПКИ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Почетный (для пенсионеров)» в 13 городах России
934
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 15
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Телефоны
(351) 247-49-79

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