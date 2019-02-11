Перезагрузка с обеспечением; для наемных работников без ПКИ
Алмазэргиэнбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 15 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
потребительских кредитов,кредитных карт и овердрафтов, ранее полученных в сторонних кредитных организациях, микрофинансовых организациях
Ставки
Минимальная
- 10,50 %
- 700 000 ... 1 000 000 ₽
- 3 мес. ... 1 год
Максимальная
- 13,75 %
- 700 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
Страхование
-
без страхования
+4 п. п. к базовой ставке
-
имущественное
при наличии залога
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 2 лет
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
- копия кредитного договора
- справка о состоянии ссудной задолженности
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 15 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
одновременно с зачислением денежных средств банк по распоряжению заемщика осуществляет безналичный перевод денежных средств в счет погашения рефинансируемых кредитов
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченного платежа; по кредитам с залогом недвижимого имущества: 1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ в процентах годовых, действующей на дату заключения договора
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия кредитного решения - 1 месяц;
- льготные процентные ставки для сотрудников бюджетной сферы и клиентов с ПКИ;
- без обеспечения / альтернативные способы обеспечения
Минусы
- подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- требуется имущественное страхование залога;
- рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- +4 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования;
- +1 п. п. за несвоевременное предоставление в банк документов, подтверждающих целевое использование кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Перезагрузка» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62