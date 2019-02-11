до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование потребительских кредитов,кредитных карт и овердрафтов, ранее полученных в сторонних кредитных организациях, микрофинансовых организациях Ставки Минимальная 10,50 %

700 000 ... 1 000 000 ₽

3 мес. ... 1 год Максимальная 13,75 %

700 000 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива Страхование без страхования +4 п. п. к базовой ставке

имущественное при наличии залога

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 2 лет

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета копия кредитного договора

справка о состоянии ссудной задолженности

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 15 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет одновременно с зачислением денежных средств банк по распоряжению заемщика осуществляет безналичный перевод денежных средств в счет погашения рефинансируемых кредитов Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченного платежа; по кредитам с залогом недвижимого имущества: 1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ в процентах годовых, действующей на дату заключения договора Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы срок действия кредитного решения - 1 месяц;

льготные процентные ставки для сотрудников бюджетной сферы и клиентов с ПКИ;

без обеспечения / альтернативные способы обеспечения Минусы подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

требуется имущественное страхование залога;

рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней Особые ограничения кредит на рефинансирование;

+4 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования;

+1 п. п. за несвоевременное предоставление в банк документов, подтверждающих целевое использование кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.