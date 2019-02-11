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Перезагрузка без обеспечения; для бюджетников и клиентов с ПКИ

Алмазэргиэнбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,25%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 15 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
потребительских кредитов,кредитных карт и овердрафтов, ранее полученных в сторонних кредитных организациях, микрофинансовых организациях
Ставки
Минимальная
  • 10,25 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 13,75 %
  • 20 000 ... 300 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +4 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 2 лет
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
    копия
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
  • копия кредитного договора
  • справка о состоянии ссудной задолженности
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 15 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
одновременно с зачислением денежных средств банк по распоряжению заемщика осуществляет безналичный перевод денежных средств в счет погашения рефинансируемых кредитов
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченного платежа; по кредитам с залогом недвижимого имущества: 1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ в процентах годовых, действующей на дату заключения договора
Способ оплаты
  • кассы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • срок действия кредитного решения - 1 месяц;
  • льготные процентные ставки для сотрудников бюджетной сферы и клиентов с ПКИ;
  • без обеспечения / альтернативные способы обеспечения
Минусы
  • подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • требуется имущественное страхование залога;
  • рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • +4 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования;
  • +1 п. п. за несвоевременное предоставление в банк документов, подтверждающих целевое использование кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Перезагрузка» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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