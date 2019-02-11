Благоустройство для наемных работников без ПКИ
Алмазэргиэнбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,50%
Сумма
до 250 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- цели: товары, ремонт, газификация
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 15 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- товары
- ремонт
- газификация
подключение индивидуального жилого дома к центральному отоплению, газификация жилых домов; проведение благоустройства (горячее, холодное водоснабжение, канализация) в квартире, в индивидуальном жилом доме; приобретение строительных материалов и строительство / монтаж ограждения приусадебного участка; покупка и установка котла длительного горения; приобретение строительных материалов и проведение работ по внешней отделке индивидуальных жилых домов
Ставки
- 15,50 %
- 15 000 ... 250 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+4 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
- договор подряда на выполнение работ по благоустройству
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 15 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- срок действия кредитного решения - 1 месяц
Минусы
- подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней
Особые ограничения
- кредит на газификацию, приобретение строительных материалов и благоустройство;
- +4 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Благоустройство» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62