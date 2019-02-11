до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита товары

ремонт

газификация подключение индивидуального жилого дома к центральному отоплению, газификация жилых домов; проведение благоустройства (горячее, холодное водоснабжение, канализация) в квартире, в индивидуальном жилом доме; приобретение строительных материалов и строительство / монтаж ограждения приусадебного участка; покупка и установка котла длительного горения; приобретение строительных материалов и проведение работ по внешней отделке индивидуальных жилых домов Ставки 15,50 %

15 000 ... 250 000 ₽

3 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета договор подряда на выполнение работ по благоустройству

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 15 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет компании, предоставляющей товар / услугу Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

срок действия кредитного решения - 1 месяц Минусы подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней Особые ограничения кредит на газификацию, приобретение строительных материалов и благоустройство;

+4 п. п. к базовой ставке при отказе от личного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.