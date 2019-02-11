Новые горизонты
Алмазэргиэнбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- цели: ремонт, другая
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 15 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- ремонт
- другая
крупные приобретения / затраты
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 200 000 ... 5 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 16,00 %
- 200 000 ... 5 000 000 ₽
- 5 лет 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
жилая недвижимость под залог берется только в случае, если это не единственное жилье залогодателя
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
категории B, BE, B1, С, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
при сумме кредита до 1 млн руб. (включительно) и срока кредита до 60 мес. - залог имущества или поручительство одного физического лица; при сумме кредита от 1 млн руб. от 61 мес. - залог имущества
Страхование
-
без страхования
+ 4/6 п. п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+4 п. п. к базовой ставке
-
личное
+2 п. п. к базовой ставке без КАСКО
страхование недвижимости - обязательно, автомобиля - по желанию клиента
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
другие документы
иные доходы, подтвержденные документально за последние 6 месяцев
Документы
- трудовой договор
- документы по предоставляемому залогу
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 15 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия кредитного решения - 1 месяц;
- крупная сумма кредита
Минусы
- требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- требуется имущественное страхование залога;
- рассмотрение кредитной заявки - до 15 дней
Особые ограничения
- кредит на ремонт и другие крупные приобретения / затраты;
- повышенная ставка при отказе от КАСКО;
- повышенная ставка при несоблюдении сроков целевого подтверждения в течение обслуживания кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Новые горизонты» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62