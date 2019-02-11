на выбор залог

жилая недвижимость под залог берется только в случае, если это не единственное жилье залогодателя недвижимого имущества, обязательно

движимого имущества, обязательно

категории B, BE, B1, С, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE автотранспорта, обязательно

на выбор поручительство и гарантии как альтернатива

физических лиц, как альтернатива

при сумме кредита до 1 млн руб. (включительно) и срока кредита до 60 мес. - залог имущества или поручительство одного физического лица; при сумме кредита от 1 млн руб. от 61 мес. - залог имущества