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Наличными без обеспечения на рефинансирование

Дальневосточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 595 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
Ставки
Минимальная
  • 14,90 %
  • 30 000 ... 595 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 15,90 %
  • 30 000 ... 595 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +2 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    базовая ставка
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    + 0,5 п. п. к базовой ставке
Документы
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • второй документ на выбор: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН;
  • документы по рефинансируемым кредитам
Прочие требования к заемщику
  • минимальный возраст заемщика при оформлении кредита на сумму от 150 000 рублей - 23 года
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
3 дня
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • низкая ставка;
  • крупная сумма кредита;
  • без обеспечения;
  • льготная процентная ставка при наличии положительной кредитной истории;
  • льготные условия для бюджетников;
  • срок действия кредитного решения - 45 суток;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • льготная ставка при наличии ПКИ;
  • повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;
  • льготная ставка для бюджетников;
  • для погашения кредита, полученного не ранее 3 месяцев назад, и до погашения которого остается не менее 3 месяцев
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными без обеспечения на рефинансирование» в 24 городах России
1 445
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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