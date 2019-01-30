Наличными без обеспечения на рефинансирование
Дальневосточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 595 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - 3 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 14,90 %
- 30 000 ... 595 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 15,90 %
- 30 000 ... 595 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+2 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
-
справка по форме банка / запрос работодателю
+ 0,5 п. п. к базовой ставке
Документы
- трудовой договор
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- второй документ на выбор: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН;
- документы по рефинансируемым кредитам
Прочие требования к заемщику
- минимальный возраст заемщика при оформлении кредита на сумму от 150 000 рублей - 23 года
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
3 дня
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- крупная сумма кредита;
- без обеспечения;
- льготная процентная ставка при наличии положительной кредитной истории;
- льготные условия для бюджетников;
- срок действия кредитного решения - 45 суток;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- льготная ставка при наличии ПКИ;
- повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;
- льготная ставка для бюджетников;
- для погашения кредита, полученного не ранее 3 месяцев назад, и до погашения которого остается не менее 3 месяцев
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными без обеспечения на рефинансирование» в 24 городах России
1 445
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- ОГРН
- 1022500000786
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт