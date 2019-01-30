до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,90 %

30 000 ... 2 500 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 15,90 %

30 000 ... 2 500 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии одного-двух физических лиц, обязательно при поручительстве 1-го физического лица сумма кредита до 500 000 рублей Страхование без страхования +2 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: осуществление трудовой деятельности заемщиком и поручителем в разных учреждениях / на разных предприятиях Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ базовая ставка

справка по форме банка / запрос работодателю + 0,5 п. п. к базовой ставке

другие документы выписка по зарплатному счету (карточному счету), заверенная сторонним банком за последние 6 месяцев (+0,5 п. п. к базовой ставке) Документы паспорт

заявление-анкета второй документ (заграничный паспорт, водительское удостоверение, ИНН и др.);

свыше 300 000 рублей — копия трудовой книжки / трудового контракта (договора), заверенная работодателем Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) 3 дня Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;

срок действия кредитного решения - 45 дней;

альтернативные способы обеспечения;

льготные условия для бюджетников;

альтернативные способы подтверждения дохода;

льготная процентная ставка при наличии положительной кредитной истории Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

требуется страхование каско при залоге авто Особые ограничения при отсутствии пролонгации каско на второй и последующие годы ставка увеличится на 5 п. п. при К/З ≥ 60%;

осуществление трудовой деятельности заемщиком и поручителем в разных учреждениях / на разных предприятиях;

предоставление документов подтверждающих трудовую деятельность - свыше 300 тыс.р.

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.