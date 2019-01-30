Наличными с обеспечением под залог
Дальневосточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,40%
Сумма
до 3 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - 3 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,40 %
- 300 000 ... 3 500 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 15,40 %
- 300 000 ... 3 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
возраст ТС - до 10 лет на дату окончания кредита
прав требования, обязательно
по договору банковского счета (иностранная валюта — доллары США и евро)
Страхование
-
без страхования
+2 п.п. к базовой ставке
-
имущественное
требуется каско при залоге автомобиля
-
личное
базовая ставка
при отсутствии пролонгации каско на второй и последующие годы ставка увеличится на 5 п. п. при К/З ≥ 60%
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
осуществление трудовой деятельности заемщиком и поручителем в разных учреждениях / на разных предприятиях
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
-
справка по форме банка / запрос работодателю
+ 0,5 п. п. к базовой ставке
-
другие документы
выписка по зарплатному счету (карточному счету), заверенная сторонним банком за последние 6 месяцев (+0,5 п. п. к базовой ставке)
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
- второй документ (заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.);
- свыше 300 000 рублей — копия трудовой книжки / трудового контракта (договора), заверенная работодателем
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
3 дня
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- срок действия кредитного решения - 45 дней;
- альтернативные способы обеспечения;
- льготные условия для бюджетников;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- льготная процентная ставка при наличии положительной кредитной истории
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- требуется страхование каско при залоге авто
Особые ограничения
- при отсутствии пролонгации каско на второй и последующие годы ставка увеличится на 5 п. п. при К/З ≥ 60%;
- осуществление трудовой деятельности заемщиком и поручителем в разных учреждениях / на разных предприятиях;
- предоставление документов подтверждающих трудовую деятельность - свыше 300 тыс.р.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными с обеспечением» в 24 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- ОГРН
- 1022500000786
- Отделения и банкоматы
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт