до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки 13,50 %

500 001 ... 1 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию заёмщика Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 12 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета оригинал или копия кредитного договора по рефинансируемым обязательствам

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

возможность получения кредита без обеспечения;

крупная сумма кредита на длительный срок;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;

невысокая ставка Минусы срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

стаж на последнем месте работы - не менее 12 мес. Особые ограничения кредит на рефинансирование

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 10.02.2019 17:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.