Страхование

без страхования +2,5 п. п. к базовой ставке

имущественное

личное базовая ставка

при выдаче кредита в сумме более 1 млн. рублей под залог автотранспортного средства, обязательным условием является страхование КАСКО на весь срок действия кредитного договора, исключением являются ситуации, когда залоговая стоимость автотранспортного средства превышает сумму кредита в два раза, возможно страхование КАСКО с применением франшизы, максимальное значение которого не превышает 15 тыс. руб.