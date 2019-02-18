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Перекредитовка с обеспечением

Автоградбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,90%
Сумма
от 300 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
возможно объединение до 5-ти кредитов (кредитных карт/кредитов по форме «овердрафт»)
Ставки
  • 13,90 %
  • от 300 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
до 500 тыс. руб. - под поручительство, свыше 500 тыс. руб. - под залог имущества
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
поручительству
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, как альтернатива
поручительству
Страхование
  • без страхования
    +2,5 п. п. к базовой ставке
  • имущественное
  • личное
    базовая ставка
при выдаче кредита в сумме более 1 млн. рублей под залог автотранспортного средства, обязательным условием является страхование КАСКО на весь срок действия кредитного договора, исключением являются ситуации, когда залоговая стоимость автотранспортного средства превышает сумму кредита в два раза, возможно страхование КАСКО с применением франшизы, максимальное значение которого не превышает 15 тыс. руб.
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
    копия
  • ИНН
    копия
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемому кредиту;
  • при залоге недвижимого имущества, являющегося совместной собственностью супругов, требуется нотариально удостоверенное согласие супруга на залог передаваемого имущества;
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа, при залоге недвижимости - 0,06%
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
  • низкая ставка;
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • возможность рефинансировать до 5 кредитов;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • +2 п. п. при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 15:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Перекредитовка» в 19 городах России
1 570
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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