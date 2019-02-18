Перекредитовка с обеспечением
Автоградбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,90%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
возможно объединение до 5-ти кредитов (кредитных карт/кредитов по форме «овердрафт»)
Ставки
- 13,90 %
- от 300 000 ₽
- 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
до 500 тыс. руб. - под поручительство, свыше 500 тыс. руб. - под залог имущества
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
поручительству
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, как альтернатива
поручительству
Страхование
-
без страхования
+2,5 п. п. к базовой ставке
- имущественное
-
личное
базовая ставка
при выдаче кредита в сумме более 1 млн. рублей под залог автотранспортного средства, обязательным условием является страхование КАСКО на весь срок действия кредитного договора, исключением являются ситуации, когда залоговая стоимость автотранспортного средства превышает сумму кредита в два раза, возможно страхование КАСКО с применением франшизы, максимальное значение которого не превышает 15 тыс. руб.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы по предоставляемому залогу
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
-
ИНН
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемому кредиту;
- при залоге недвижимого имущества, являющегося совместной собственностью супругов, требуется нотариально удостоверенное согласие супруга на залог передаваемого имущества;
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа, при залоге недвижимости - 0,06%
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- низкая ставка;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- возможность рефинансировать до 5 кредитов;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- +2 п. п. при отказе от личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 15:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Перекредитовка» в 19 городах России
1 570
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
- Адрес
- 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
- ОГРН
- 1021600000806
- Отделения и банкоматы
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