до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование возможно объединение до 5-ти кредитов (кредитных карт/кредитов по форме «овердрафт») Ставки 13,90 %

50 000 ... 300 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +2,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

ИНН копия

паспорт копия

заявление-анкета документы по рефинансируемому кредиту;

при залоге недвижимого имущества, являющегося совместной собственностью супругов, требуется нотариально удостоверенное согласие супруга на залог передаваемого имущества;

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа, при залоге недвижимости - 0,06% Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

низкая ставка;

возраст заемщика - от 18 лет;

возможность рефинансировать до 5 кредитов;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы повышенная ставка при отказе от страхования Особые ограничения кредит на рефинансирование;

+2 п. п. при отказе от личного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.