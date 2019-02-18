до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 12,00 %

до 5 000 000 ₽

3 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Страхование без страхования +2,5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы справка о доходах индивидуального предпринимателя, заверенная подписью и печатью (при наличии) (СА-185), заполненная на основании книги доходов и расходов, кассовой книги, налоговых деклараций и другой документально подтвержденной информации Документы трудовая книжка

документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,06% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок кредитования;

возраст заемщика - от 18 лет;

альтернативные способы подтверждения дохода$

невысокая ставка Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения cумма кредита рассчитывается исходя из финансового положения заемщика

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.