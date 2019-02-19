до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита товары

образование

лечение

ремонт

другая приобретение мебели и бытовой техники; приобретение авто; приобретение недвижимости; строительство (дом, гараж и т.д.) Ставки Минимальная 14,00 %

1 000 000 ... 3 000 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Максимальная 15,50 %

1 000 000 ... 3 000 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

работники бюджетной сферы / госслужащие

адвокаты / нотариусы

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы справка об имущественном и финансовом положении физического лица для ИП Документы другие документы

документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 21 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту cтавка, указанная в кредитном договоре, увеличенная на 12 п.п. Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

крупная сумма кредита;

без страхования Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения кредит на ремонт (приобретение отделочных материалов, оплата отделочных работ и т.д.); лечение заемщика и близких родственников (операции, протезирование, реабилитация и др.); обучение заемщика и близких родственников; приобретение мебели и бытовой техники;

+6 п. п. в случае не подтверждения / не полного подтверждения целевого использования

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 19.02.2019 13:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.