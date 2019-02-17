Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 18,00 %

300 000 ... 2 000 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 20,00 %

300 000 ... 2 000 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно Страхование без страхования + 1 п. п. к базовой ставке

имущественное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

косвенное подтверждение доходов Документы документы по предоставляемому залогу

водительское удостоверение копия

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту удвоенная процентная ставка за каждый день просрочки, но не более 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы повышенная ставка при отказе от имущественного страхования;

высокая ставка Особые ограничения максимальная сумма и срок кредита зависит от вида предоставляемого обеспечения

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.