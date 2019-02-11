Вход

Альтернатива (под залог недвижимости)

Совкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
18,90%
Сумма
до 30 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
25 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 18,90 %
  • 200 000 ... 30 000 000 ₽
  • 3 года ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
Страхование
  • без страхования
    +2,75 п. п. к базовой ставке
  • имущественное
  • личное
    базовая ставка
Дополнительная информация

Возможно подключение опции "Гарантия минимальной ставки", в рамках которой после полного погашения кредита без случаев возникновения просрочек и досрочного погашения, ставка пересчитывается по сниженному значению, а разница между выплаченными процентами и процентами, начисленными по "гарантированной ставке", возвращается клиенту. Возможные ставки: 11,9% годовых при уплате комиссии 6,9% от первоначальной суммы кредита; 14,9% годовых при уплате комиссии 3,9% от первоначальной суммы кредита. Подключение услуги возможно в момент оформления договора с плановым сроком кредита не менее 12 месяцев с программой личного страхования и при предоставлении документа, подтверждающего доход: для работающих клиентов – справка 2-НДФЛ; для пенсионеров – справка из ПФР; для индивидуальных предпринимателей - Справка 3-НДФЛ/Декларация по УСН/Выписка по расчетному счету.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 85 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 85 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
если недвижимость находится в общей/ совместной долевой собственности нескольких владельцев, если недвижимость была получена по договору дарения и даритель прописан в объекте недвижимости, для оформления кредита необходимо присутствие созаемщиков
Прочие требования к заемщику
  • регистрация в регионе предоставления кредита - не менее 4-х месяцев
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возраст заемщика - до 85 лет;
  • отказ от личного страхования не влияет на размер процентной ставки;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • длительный срок кредитования;
  • предоставляется ИП
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 5 дней;
  • высокая ставка;
  • требуется имущественное страхование
Особые ограничения
  • без страхования ставка увеличивается
Оставить заявку
25 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 12:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Альтернатива (под залог недвижимости)» в 288 городах России
14 395
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
ОГРН
1144400000425
Сайт
www.sovcombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кострома
Отделения 7
Банкоматы 8
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще