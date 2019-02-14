Для бюджетников с обеспечением
Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,00 %
- 300 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 15,00 %
- 10 000 ... 300 000 ₽
- 5 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
юридических лиц, как альтернатива
залогу
банком могут быть использованы как одна, так и несколько форм обеспечения
Страхование
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 4,5 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
полный перечень указан на сайте банка
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовой договор
копия
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет)
- призывное свидетельство об отсрочке службы в армии (для студентов)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- отсутствие требований о постоянной регистрации в регионе присутствия банка
Минусы
- крупная надбавка к ставке за отказ от личного страхования
Особые ограничения
- кредит для надежных клиентов и бюджетников
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для бюджетников» в 1125 городах России
21 775
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба