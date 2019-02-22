до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 18,90 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 23,90 %

5 000 ... 29 999 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется для заемщиков Красноярска, Кемерова, Новокузнецка, Томска и Барнаула до 27 лет – обязательно справка о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ. Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 24 часа до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта снятие наличных с карты - по тарифам банка Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

без подтверждения дохода;

срок рассмотрения заявки - 24 часа Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

высокая ставка (для физических лиц, не являющихся пенсионерами) Особые ограничения возможно снижение процентной ставки при выполнении условий акции "порекомендуйте близким и друзьям обратиться за кредитом в банк «Левобережный»" до 28.03.2019 года Оставить заявку Дата актуализации: 22.02.2019 15:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.