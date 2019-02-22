Ваша ставка
Левобережный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 18,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 18,90 %
- 300 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 23,90 %
- 5 000 ... 29 999 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
для заемщиков Красноярска, Кемерова, Новокузнецка, Томска и Барнаула до 27 лет – обязательно справка о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ.
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
24 часа
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
снятие наличных с карты - по тарифам банка
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- без подтверждения дохода;
- срок рассмотрения заявки - 24 часа
Минусы
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- высокая ставка (для физических лиц, не являющихся пенсионерами)
Особые ограничения
- возможно снижение процентной ставки при выполнении условий акции "порекомендуйте близким и друзьям обратиться за кредитом в банк «Левобережный»" до 28.03.2019 года
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Ваша ставка» в 41 городе России
2 044
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- ОГРН
- 1025400000010
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
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8 800 333-35-55 — единая справочная служба