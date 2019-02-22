до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,90 %

500 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 19,90 %

5 000 ... 299 990 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 24 часа до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на карточный счет

выпускается банковская карта снятие наличных с карты - по тарифам банка Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

без подтверждения дохода;

срок рассмотрения заявки - 24 часа Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

высокая ставка (для физических лиц, не являющихся пенсионерами) Особые ограничения возможно снижение процентной ставки при выполнении условий акции "порекомендуйте близким и друзьям обратиться за кредитом в банк «Левобережный»" до 28.03.2019 года Оставить заявку Дата актуализации: 22.02.2019 15:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.