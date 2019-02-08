Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование не более 3-х кредитов (потребительский кредит, автокредит, кредитная карта, дебетовая банковская карта с разрешенным овердрафтом, ипотечный кредит с остатком ссудной задолженности до 500 тыс. руб ); возможно получение дополнительных денежных средств на любые цели в размере до 30% включительно от суммы рефинансируемых кредитов Ставки Минимальная 11,40 %

100 000 ... 1 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 12,40 %

100 000 ... 1 000 000 ₽

6 лет ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия и оригинал

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета документы по рефинансируемому кредиту Прочие требования к заемщику положительная кредитная история в банках продолжительностью не менее 6 месяцев Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности ежедневно Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность предоставления кредита без обеспечения;

возможно получение дополнительных денежных средств на любые цели в размере до 30% от суммы рефинансируемых кредитов Минусы требуется имущественное страхование залога;

повышенная ставка при отказе от личного страхования;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения кредит для заемщиков с положительной кредитной историей;

кредит на рефинансирование;

срок до полного погашения рефинансируемого кредита – не менее 3 месяцев

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.