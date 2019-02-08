Рефинансирование без обеспечения
Акибанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,40%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
не более 3-х кредитов (потребительский кредит, автокредит, кредитная карта, дебетовая банковская карта с разрешенным овердрафтом, ипотечный кредит с остатком ссудной задолженности до 500 тыс. руб ); возможно получение дополнительных денежных средств на любые цели в размере до 30% включительно от суммы рефинансируемых кредитов
Ставки
Минимальная
- 11,40 %
- 100 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 12,40 %
- 100 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 4 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия и оригинал
-
паспорт
копия и оригинал
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемому кредиту
Прочие требования к заемщику
- положительная кредитная история в банках продолжительностью не менее 6 месяцев
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности ежедневно
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность предоставления кредита без обеспечения;
- возможно получение дополнительных денежных средств на любые цели в размере до 30% от суммы рефинансируемых кредитов
Минусы
- требуется имущественное страхование залога;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
- кредит для заемщиков с положительной кредитной историей;
- кредит на рефинансирование;
- срок до полного погашения рефинансируемого кредита – не менее 3 месяцев
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 13:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 8 городах России
1 424
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
- Адрес
- 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
8 800 100-25-42 — единая справочная служба