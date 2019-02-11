Рефинансирование
Азиатско-Тихоокеанский Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
23 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
до 3-х кредитов; дополнительно часть кредита может быть выдана на потребительские цели
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 19,60 %
- 50 000 ... 1 000 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 1 месяца
Требования к трудоустройству:
для лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, стаж на последнем месте работы должен быть не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
по требованию банка могут быть запрошены справки по форме 2-НДФЛ либо по форме банка
Документы
- ИНН
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемому кредиту
- полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(в течение часа)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 5 мес.
возможна отсрочка по оплате основного долга сроком на 5 мес.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки + 700 руб. единовременно при образовании просроченной задолженности, но не более 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- подтверждение дохода не требуется / альтернативные способы подтверждения дохода по требованию банка;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- срок действия кредитного решения - 30 дней;
- возможность рефинансировать до 3-х кредитов и получить дополнительные средства на любые цели;
- предоставляется ИП
Минусы
- высокая ставка;
- существенные санкции за просрочку платежа
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 81 городе России
6 578
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- ОГРН
- 1022800000079
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 775-88-88 — единая справочная служба