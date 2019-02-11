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Рефинансирование

Азиатско-Тихоокеанский Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Оставить заявку
23 заявки за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
до 3-х кредитов; дополнительно часть кредита может быть выдана на потребительские цели
Ставки
Минимальная
  • 15,00 %
  • 50 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 19,60 %
  • 50 000 ... 1 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 1 месяца
Требования к трудоустройству:
для лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, стаж на последнем месте работы должен быть не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
по требованию банка могут быть запрошены справки по форме 2-НДФЛ либо по форме банка
Документы
  • ИНН
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемому кредиту
  • полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(в течение часа)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 5 мес.
возможна отсрочка по оплате основного долга сроком на 5 мес.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки + 700 руб. единовременно при образовании просроченной задолженности, но не более 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • подтверждение дохода не требуется / альтернативные способы подтверждения дохода по требованию банка;
  • быстрое рассмотрение кредитной заявки;
  • срок действия кредитного решения - 30 дней;
  • возможность рефинансировать до 3-х кредитов и получить дополнительные средства на любые цели;
  • предоставляется ИП
Минусы
  • высокая ставка;
  • существенные санкции за просрочку платежа
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование
Оставить заявку
23 заявки за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 09:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 81 городе России
6 578
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
ОГРН
1022800000079
Сайт
www.atb.su
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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