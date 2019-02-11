до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование до 3-х кредитов; дополнительно часть кредита может быть выдана на потребительские цели Ставки Минимальная 15,00 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Максимальная 19,60 %

50 000 ... 1 000 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 1 месяца Требования к трудоустройству: для лиц, занятых на сезонных видах работ, а также работающих вахтовым методом, стаж на последнем месте работы должен быть не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется по требованию банка могут быть запрошены справки по форме 2-НДФЛ либо по форме банка Документы ИНН

паспорт

заявление-анкета документы по рефинансируемому кредиту

полный список документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (в течение часа) до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

максимальный срок действия льготного периода 5 мес. возможна отсрочка по оплате основного долга сроком на 5 мес. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки + 700 руб. единовременно при образовании просроченной задолженности, но не более 20% годовых Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без личного страхования;

подтверждение дохода не требуется / альтернативные способы подтверждения дохода по требованию банка;

быстрое рассмотрение кредитной заявки;

срок действия кредитного решения - 30 дней;

возможность рефинансировать до 3-х кредитов и получить дополнительные средства на любые цели;

предоставляется ИП Минусы высокая ставка;

существенные санкции за просрочку платежа Особые ограничения кредит на рефинансирование Оставить заявку 23 заявки за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 09:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.