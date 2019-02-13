до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 12,30 %

30 000 ... 800 000 ₽

13 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры

прочие сотрудники государственных (муниципальных) учреждений, государственные служащие, военные пенсионеры, сотрудники крупных предприятий (список компаний см. на сайте банка), сотрудники других банков Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор при сумме свыше 500 тыс. руб. может учитываться дополнительный доход, кроме деятельности ИП и собственного бизнеса справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию при сумме свыше 500 тыс. руб. может учитываться дополнительный доход, кроме деятельности ИП и собственного бизнеса Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 6 дней Максимальный срок действия кредитного решения 20 дней Оформление кредита офис банка

выезд специалиста Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита;

низкая ставка;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

рассмотрение заявки - до 6 дней Особые ограничения для работников бюджетной сферы, госслужащих, сотрудников силовых структур и военных пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.