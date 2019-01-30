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Потребительский

Долинск, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,00 %
  • 1 000 000 ... 1 500 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 16,75 %
  • 30 000 ... 400 000 ₽
  • 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
трудоустройство в Сахалинской области
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 20 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • другие документы
    документы подтверждающие доход по вкладам, дивидендам, арендным выплатам и т.п.
Документы
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% за каждый день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • без личного страхования;
  • срок действия решения - 1 мес.;
  • без обеспечения
Минусы
  • подтверждение дохода только справкой 2-НДФЛ (для прочих заёмщиков)
Особые ограничения
  • процентная ставка зависит от запрашиваемой суммы кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 3 городах России
792
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
Адрес
693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
ОГРН
1026500538240
Отделения и банкоматы
в вашем городе Южно-Сахалинск
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Банкоматы 9
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Телефоны
(4242) 49-40-10

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