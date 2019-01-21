до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 15,00 %

500 000 ... 7 000 000 ₽

1 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии залогодателя (если не совпадает с заемщиком), по требованию банка Страхование без страхования + 5 п. п. к базовой ставке при залоге движимого имущества

имущественное базовая ставка; при залоге недвижимости является обязательным, движимого имущества - по желанию Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за 6 последних месяцев

справка по форме банка / запрос работодателю за 6 последних месяцев Документы заявление-анкета

паспорт копия и оригинал

документы по предоставляемому залогу второй документ, удостоверяющий личность (заграничный паспорт, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, СНИЛС и др.) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,06% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита;

длительный срок кредитования;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы имущественное страхование недвижимости является обязательным;

повышенная ставка при отказе от имущественного страхования движимого имущества Особые ограничения постоянная регистрация в регионе присутствия банка

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.