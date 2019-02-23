до 2 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 23,00 %

100 000 ... 1 000 000 ₽

2 мес. ... 2 года Максимальная 25,00 %

100 000 ... 1 000 000 ₽

2 мес. ... 2 года Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно транспортное средство российского и иностранного производства категории А, В автотранспорта, обязательно год изготовления транспортного средства: для отечественных машин – не старше 5 лет; для импортных машин – не старше 10 лет Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная / временная на территории РФ

не требуется в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы свидетельство о регистрации транспортного ср-ва

ПТС (паспорт транспортного ср-ва)

водительское удостоверение

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочий) 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

без подтверждения дохода;

не требуется регистрация в регионе получения кредита;

страховка АВТОКАСКО не требуется;

можно с плохой кредитной историей Минусы соотношение кредит/залог - 50 - 70% годовых;

высокая ставка Особые ограничения транспортное средство не относится ни к одному из нижеперечисленных типов: лимузины, бронированные автомобили, прицепы и полуприцепы, водные транспортные средства;

транспортное средство находится в исправном техническом состоянии и не имеет существенных повреждений конструктивных элементов кузова

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.