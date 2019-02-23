Автоломбард
НОКССбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 23,00%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 2 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 23,00 %
- 100 000 ... 1 000 000 ₽
- 2 мес. ... 2 года
Максимальная
- 25,00 %
- 100 000 ... 1 000 000 ₽
- 2 мес. ... 2 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
транспортное средство российского и иностранного производства категории А, В
год изготовления транспортного средства: для отечественных машин – не старше 5 лет; для импортных машин – не старше 10 лет
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная / временная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
- ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
- водительское удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- без подтверждения дохода;
- не требуется регистрация в регионе получения кредита;
- страховка АВТОКАСКО не требуется;
- можно с плохой кредитной историей
Минусы
- соотношение кредит/залог - 50 - 70% годовых;
- высокая ставка
Особые ограничения
- транспортное средство не относится ни к одному из нижеперечисленных типов: лимузины, бронированные автомобили, прицепы и полуприцепы, водные транспортные средства;
- транспортное средство находится в исправном техническом состоянии и не имеет существенных повреждений конструктивных элементов кузова
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 16:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Автоломбард» в 2 городах России
825
Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
- Адрес
- 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
- ОГРН
- 1023400000018
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Волгоград
- Телефоны
-
8 800 200-99-97(8442) 23-56-22(8442) 24-30-04