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Автоломбард

НОКССбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 23,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 2 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 23,00 %
  • 100 000 ... 1 000 000 ₽
  • 2 мес. ... 2 года
Максимальная
  • 25,00 %
  • 100 000 ... 1 000 000 ₽
  • 2 мес. ... 2 года
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
транспортное средство российского и иностранного производства категории А, В
год изготовления транспортного средства: для отечественных машин – не старше 5 лет; для импортных машин – не старше 10 лет
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная / временная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • водительское удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • без подтверждения дохода;
  • не требуется регистрация в регионе получения кредита;
  • страховка АВТОКАСКО не требуется;
  • можно с плохой кредитной историей
Минусы
  • соотношение кредит/залог - 50 - 70% годовых;
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • транспортное средство не относится ни к одному из нижеперечисленных типов: лимузины, бронированные автомобили, прицепы и полуприцепы, водные транспортные средства;
  • транспортное средство находится в исправном техническом состоянии и не имеет существенных повреждений конструктивных элементов кузова
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 16:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Автоломбард» в 2 городах России
825
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Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
Адрес
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
ОГРН
1023400000018
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Телефоны
8 800 200-99-97
(8442) 23-56-22
(8442) 24-30-04

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