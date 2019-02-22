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Под залог недвижимости

Уральский Банк Реконструкции и Развития, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,25%
Сумма
до 15 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 12,25 %
  • 300 000 ... 15 000 000 ₽
  • 5 лет ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное
    +3 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 мес.
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
не обязательно для категории клиентов, которым назначена пенсия за выслугу лет, пенсия по старости
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 рублей
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    базовая ставка
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    +0,5 п.п. к базовой ставке
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
    выписка из ПФР (сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица)
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • обязательно предоставление документов, подтверждающих наличие у залогодателя иного объекта жилой недвижимости в собственности, либо нотариального удостоверенного обязательства о снятии с регистрационного учета всех зарегистрированных лиц при обращении взыскания на Объект недвижимости, являющегося предметом залога
Количество созаемщиков
возможно привлечение созаемщика
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    рабочий
  • наличие не более 2 действующих кредитов, отсутствие текущей просроченной задолженности
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Максимальный срок действия кредитного решения
2 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,6% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • длительный срок кредитования;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
  • возможно подтвердить доход справкой по форме банка;
  • предоставляется пенсионерам;
  • срок действия решения - 2 месяца
Минусы
  • требуется страхование предмета залога;
  • банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки
Особые ограничения
  • повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;
  • повышенная ставка при отказе от комплексного ипотечного страхования;
  • в жилом помещении, являющемся предметом залога, не должны быть зарегистрированы какие-либо лица, за исключением залогодателя(-ей), его (их) детей, супруга(-и) залогодателя(-ей)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 12:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 95 городах России
4 170
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
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Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
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