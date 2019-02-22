Под залог недвижимости
Уральский Банк Реконструкции и Развития, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,25%
Сумма
до 15 000 000 ₽
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - 1 день
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,25 %
- 300 000 ... 15 000 000 ₽
- 5 лет ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное
+3 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
не обязательно для категории клиентов, которым назначена пенсия за выслугу лет, пенсия по старости
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 рублейподтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
базовая ставка
-
справка по форме банка / запрос работодателю
+0,5 п.п. к базовой ставке
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
-
другие документы
выписка из ПФР (сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица)
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- обязательно предоставление документов, подтверждающих наличие у залогодателя иного объекта жилой недвижимости в собственности, либо нотариального удостоверенного обязательства о снятии с регистрационного учета всех зарегистрированных лиц при обращении взыскания на Объект недвижимости, являющегося предметом залога
Количество созаемщиков
возможно привлечение созаемщика
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочий
- наличие не более 2 действующих кредитов, отсутствие текущей просроченной задолженности
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
1 день
(рабочий)
Максимальный срок действия кредитного решения
2 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,6% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;
- возможно подтвердить доход справкой по форме банка;
- предоставляется пенсионерам;
- срок действия решения - 2 месяца
Минусы
- требуется страхование предмета залога;
- банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки
Особые ограничения
- повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;
- повышенная ставка при отказе от комплексного ипотечного страхования;
- в жилом помещении, являющемся предметом залога, не должны быть зарегистрированы какие-либо лица, за исключением залогодателя(-ей), его (их) детей, супруга(-и) залогодателя(-ей)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 12:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 95 городах России
4 170
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
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