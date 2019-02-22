до 15 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 12,25 %

300 000 ... 15 000 000 ₽

5 лет ... 15 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное +3 п.п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: не обязательно для категории клиентов, которым назначена пенсия за выслугу лет, пенсия по старости Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 12 000 рублей подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ базовая ставка

справка по форме банка / запрос работодателю +0,5 п.п. к базовой ставке

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы выписка из ПФР (сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица) Документы документы по предоставляемому залогу

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета обязательно предоставление документов, подтверждающих наличие у залогодателя иного объекта жилой недвижимости в собственности, либо нотариального удостоверенного обязательства о снятии с регистрационного учета всех зарегистрированных лиц при обращении взыскания на Объект недвижимости, являющегося предметом залога Количество созаемщиков возможно привлечение созаемщика Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона рабочий

наличие не более 2 действующих кредитов, отсутствие текущей просроченной задолженности Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочий) 1 день Максимальный срок действия кредитного решения 2 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,6% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита;

длительный срок кредитования;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

возможно подтвердить доход справкой по форме банка;

предоставляется пенсионерам;

срок действия решения - 2 месяца Минусы требуется страхование предмета залога;

банк не раскрывает максимальный размер процентной ставки Особые ограничения повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;

повышенная ставка при отказе от комплексного ипотечного страхования;

в жилом помещении, являющемся предметом залога, не должны быть зарегистрированы какие-либо лица, за исключением залогодателя(-ей), его (их) детей, супруга(-и) залогодателя(-ей)

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 22.02.2019 12:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.