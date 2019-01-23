Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,80 %

500 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 12 мес. Максимальная 13,50 %

500 000 ... 1 000 000 ₽

12 мес. ... 60 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно на выбор залог как альтернатива недвижимого имущества, обязательно поручительству движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, как альтернатива Страхование без страхования + 2,5-4,9 п.п. к базовой ставке

имущественное при наличии залога; КАСКО оформляется по решению банка

личное базовая ставка Дополнительная информация Действие программы распространяется на офисы банка: головной офис, находящийся по месту регистрации банка, "Адлерский", "Анапский", "Геленджикский", "Ейский", "Новороссийский", "Приморско-Ахтарский", "Сочинский","Темрюкский", "Туапсинский". Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

прочие сотрудники плавсоставов - моряки Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 12 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор трудовой договор/контракт

другие документы выписка по зарплатному/пенсионному счету из банка подтверждение дополнительного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы заявление-анкета

паспорт копия и оригинал

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

пенсионное удостоверение мореходная книжка

полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков супруг/супруга должны выступать обязательными солидарными созаемщиками по сделке Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 4 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;

крупная сумма кредита;

срок действия кредитного решения - до 30 дней;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит для моряков;

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.