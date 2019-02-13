Потребительский без обеспечения
Ижкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,50%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 15,50 %
- 10 000 ... 200 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 22,00 %
- 10 000 ... 200 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 4 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
или выписка со счета из банка, на который зачисляется пенсия, за последние 3 месяца с назначением платежа
Документы
- пенсионное удостоверение
- трудовая книжка
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- паспорт
- заявление-анкета
- при кредитовании с целевым использованием: погашение действующего кредита в другом банке, предоставляется справка об остатке задолженности по кредиту и об обслуживании долга в течение последних 180 дней из банка, кредит в котором заемщик планирует погасить, реквизиты платежа для погашения кредита в другом банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых на просроченную задолженность
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
- возможно кредитование пенсионеров;
- при целевом использовании льготная ставка
Минусы
- подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ (кроме пенсионеров);
- возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- при выборе программы кредитования без страхования, возраст заемщика от 21 до 60 лет на момент заключения кредитного договора
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 15 городах России
897
Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- ОГРН
- 1021800000090
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 301-91-91 — единая справочная служба