Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,90 %

400 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 14,90 %

100 000 ... 199 999 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие работники бюджетной сферы и госслужащие, а также работники, чья организация - работодатель относится к следующим организационно-правовым формам: АО (ЗАО), ГУП, МУП, ФГУП, ПАО (ОАО); полный перечень требований к организациям см. на сайте банка Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 2 лет

на последнем месте не менее 6 месяцев ,

пройден испытательный срок Требования к трудоустройству: трудоустройство в городе предоставления кредита Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: не менее 50 000 рублей - для клиентов, чья организация-работодатель относится к одной из следующих организационно-правовых форм – АО, ЗАО, ПАО; не менее 35 000 рублей – для остальных категорий клиентов подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона рабочий телефон Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 3 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств Способ оплаты кассы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

салоны связи Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

без обеспечения;

отсутствие требований по страхованию;

возможно подтверждения дохода справкой по форме банка Минусы рассмотрение заявки - 3-5 рабочих дней Особые ограничения ля клиентов – госслужащих и сотрудников компаний с государственным участием;

требуется трудоустройство в городе предоставления кредита

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.