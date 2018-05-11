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Госслужащий

Банк Интеза, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,90 %
  • 400 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 14,90 %
  • 100 000 ... 199 999 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
работники бюджетной сферы и госслужащие, а также работники, чья организация - работодатель относится к следующим организационно-правовым формам: АО (ЗАО), ГУП, МУП, ФГУП, ПАО (ОАО); полный перечень требований к организациям см. на сайте банка
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 2 лет
  • на последнем месте не менее 6 месяцев ,
    пройден испытательный срок
Требования к трудоустройству:
трудоустройство в городе предоставления кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: не менее 50 000 рублей - для клиентов, чья организация-работодатель относится к одной из следующих организационно-правовых форм – АО, ЗАО, ПАО; не менее 35 000 рублей – для остальных категорий клиентов
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    рабочий телефон
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая ставка;
  • без обеспечения;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • возможно подтверждения дохода справкой по форме банка
Минусы
  • рассмотрение заявки - 3-5 рабочих дней
Особые ограничения
  • ля клиентов – госслужащих и сотрудников компаний с государственным участием;
  • требуется трудоустройство в городе предоставления кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.03.2019 10:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Госслужащий» в 23 городах России
3 312
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
ОГРН
1027739177377
Сайт
www.bancaintesa.ru
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Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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