ставка ежемесячно снижается на 0,1 п.п. в течение 36 месяцев; при возникновении просрочки от 100 руб. сроком 3 рабочих дня и более, процентная ставка пересчитывается до уровня базовой с 1-го числа месяца, следующего за месяцем несвоевременного исполнения обязательств, и в последующем больше не снижается