Рефинансирование 13,5%
Росбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
370 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
рефинансирование целевого (автокредита и ипотеки) и нецелевого (в том числе кредитных карт и овердрафтов) кредита
Ставки
- 13,50 %
- 1 500 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для пенсионеров
-
другие документы
выписка по зарплатному счету, открытому в любом банке
Документы
- трудовая книжка
- заявление-анкета
- паспорт
- документы по рефинансируемую кредиту
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 дня
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
терминалы Элекснет; платежная система ЯндексДеньги
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- без обеспечения;
- часть кредита может быть направлена на любые цели
Особые ограничения
- ставка действует при оформлении страхования жизни
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование 13,5%» в 157 городах России
32 418
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- ОГРН
- 1027739460737
- Сайт
- www.rosbank.ru
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