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Рефинансирование 13,5%

Росбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,50%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
370 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
рефинансирование целевого (автокредита и ипотеки) и нецелевого (в том числе кредитных карт и овердрафтов) кредита
Ставки
  • 13,50 %
  • 1 500 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для пенсионеров
  • другие документы
    выписка по зарплатному счету, открытому в любом банке
Документы
  • трудовая книжка
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • документы по рефинансируемую кредиту
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 дня
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
терминалы Элекснет; платежная система ЯндексДеньги
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • низкая ставка;
  • без обеспечения;
  • часть кредита может быть направлена на любые цели
Особые ограничения
  • ставка действует при оформлении страхования жизни
Оставить заявку
370 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование 13,5%» в 157 городах России
32 418
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ОГРН
1027739460737
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

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