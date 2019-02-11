до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование рефинансирование целевого (автокредита и ипотеки) и нецелевого (в том числе кредитных карт и овердрафтов) кредита Ставки 13,50 %

1 500 000 ... 3 000 000 ₽

1 год 1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров

другие документы выписка по зарплатному счету, открытому в любом банке Документы трудовая книжка

заявление-анкета

паспорт документы по рефинансируемую кредиту Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ терминалы Элекснет; платежная система ЯндексДеньги Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка;

без обеспечения;

часть кредита может быть направлена на любые цели Особые ограничения ставка действует при оформлении страхования жизни Оставить заявку 370 заявок за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 12:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.