Вам на пользу + (для пенсионеров)
Уралфинанс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
до 100 000 ₽
Срок
5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 4 дней
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 17,00 %
- 25 000 ... 39 999 ₽
- 3 года
Максимальная
- 21,30 %
- 40 000 ... 100 000 ₽
- 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 2500 руб. до 20000 руб.
при получении кредита в офисе Банка (наличными в кассе) взимается тариф за выдачу наличных денежных средств со счета/вклада при безналичном поступлении на банковский счет/вклад в рамках потребительского кредитования в размере 5,5% от суммы перевода
Обеспечение
не требуется
банк вправе потребовать поручительство третьих лиц и/или обеспечение залоговым имуществом (автотранспортное средство)
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
работающие/неработающие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 55 до 68 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 60 до 68 лет на дату получения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 8 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтверждение дохода не требуется
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтверждение дохода не требуется
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
предоставление номеров 2-х и более стационарных телефонов положительно влияет на принятие решения банком о возможности выдачи кредита
- отсутствие непогашенной судимости
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
от 30 минут до 4 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на счет в стороннем банке
- выпускается банковская карта
карта оформляется по желанию заемщика
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности по возврату основного долга и/или по уплате процентов
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- возможно получение кредита без подтверждения дохода (на сумму до 100 тыс. рублей);
- без личного страхования;
- длительный срок кредитования
Минусы
- небольшая сумма кредита
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров (работающих/неработающих);
- есть комиссия при получении кредита в офисе банка (наличными в кассе), за искл. головного офиса
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 31.01.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Вам на пользу + (для пенсионеров)» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
- ОГРН
- 1026600001361
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
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(343) 222-11-01