Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 17,00 %

25 000 ... 39 999 ₽

3 года Максимальная 21,30 %

40 000 ... 100 000 ₽

5 лет Подробная таблица ставок Комиссии единовременная от 2500 руб. до 20000 руб. при получении кредита в офисе Банка (наличными в кассе) взимается тариф за выдачу наличных денежных средств со счета/вклада при безналичном поступлении на банковский счет/вклад в рамках потребительского кредитования в размере 5,5% от суммы перевода Обеспечение банк вправе потребовать поручительство третьих лиц и/или обеспечение залоговым имуществом (автотранспортное средство) не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры работающие/неработающие Возраст заемщика для мужчин от 55 до 68 лет на дату получения кредита для женщин от 60 до 68 лет на дату получения кредита Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход минимальный среднемесячный доход заемщика: 8 000 руб. подтверждение основного дохода на выбор при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтверждение дохода не требуется справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтверждение дохода не требуется Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона предоставление номеров 2-х и более стационарных телефонов положительно влияет на принятие решения банком о возможности выдачи кредита

отсутствие непогашенной судимости Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 30 минут до 4 рабочих дней до 4 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на счет в стороннем банке

выпускается банковская карта карта оформляется по желанию заемщика Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности по возврату основного долга и/или по уплате процентов Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

возможно получение кредита без подтверждения дохода (на сумму до 100 тыс. рублей);

без личного страхования;

длительный срок кредитования Минусы небольшая сумма кредита Особые ограничения кредит для пенсионеров (работающих/неработающих);

есть комиссия при получении кредита в офисе банка (наличными в кассе), за искл. головного офиса

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.