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Вам на пользу + (для пенсионеров)

Уралфинанс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
до 100 000
Срок
5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
  • есть комиссии
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 17,00 %
  • 25 000 ... 39 999 ₽
  • 3 года
Максимальная
  • 21,30 %
  • 40 000 ... 100 000 ₽
  • 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 2500 руб. до 20000 руб.
при получении кредита в офисе Банка (наличными в кассе) взимается тариф за выдачу наличных денежных средств со счета/вклада при безналичном поступлении на банковский счет/вклад в рамках потребительского кредитования в размере 5,5% от суммы перевода
Обеспечение
не требуется
банк вправе потребовать поручительство третьих лиц и/или обеспечение залоговым имуществом (автотранспортное средство)
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
работающие/неработающие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 55 до 68 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 60 до 68 лет на дату получения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 8 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтверждение дохода не требуется
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
при сумме кредита до 100 тыс. рублей подтверждение дохода не требуется
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    предоставление номеров 2-х и более стационарных телефонов положительно влияет на принятие решения банком о возможности выдачи кредита
  • отсутствие непогашенной судимости
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 4 дней
от 30 минут до 4 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
  • выпускается банковская карта
карта оформляется по желанию заемщика
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности по возврату основного долга и/или по уплате процентов
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • возможно получение кредита без подтверждения дохода (на сумму до 100 тыс. рублей);
  • без личного страхования;
  • длительный срок кредитования
Минусы
  • небольшая сумма кредита
Особые ограничения
  • кредит для пенсионеров (работающих/неработающих);
  • есть комиссия при получении кредита в офисе банка (наличными в кассе), за искл. головного офиса
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 31.01.2019 16:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Вам на пользу + (для пенсионеров)» в 3 городах России
676
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Уралфинанс»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83
ОГРН
1026600001361
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Телефоны
(343) 222-11-01

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