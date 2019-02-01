Универсальный
Национальный Банк Сбережений, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,90%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 13,90 %
- 300 000 ... 500 000 ₽
- 1 год
Максимальная
- 17,90 %
- 20 000 ... 300 000 ₽
- 2 года 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+1 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
работающие граждане и работающие/неработающие пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 24 до 65 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 24 до 65 лет на дату получения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
с 1-го календарного дня просрочки по 90-й день - 0,05% в день от суммы просроченной задолженности; с 91-го дня - 0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- быстрое рассмотрение заявки;
- возможно кредитование пенсионеров
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 2 городах России
799
Справочная информация
АО «Национальный банк сбережений»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2
- ОГРН
- 1083700000471
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
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8 800 100-50-50 — единая справочная служба