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Универсальный

Национальный Банк Сбережений, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,90%
Сумма
до 500 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 13,90 %
  • 300 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год
Максимальная
  • 17,90 %
  • 20 000 ... 300 000 ₽
  • 2 года 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    +1 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
работающие граждане и работающие/неработающие пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 24 до 65 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 24 до 65 лет на дату получения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
с 1-го календарного дня просрочки по 90-й день - 0,05% в день от суммы просроченной задолженности; с 91-го дня - 0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • быстрое рассмотрение заявки;
  • возможно кредитование пенсионеров
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 2 городах России
799
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Справочная информация
АО «Национальный банк сбережений»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2
ОГРН
1083700000471
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Телефоны
8 800 100-50-50 — единая справочная служба

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