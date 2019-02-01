до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,90 %

500 000 ... 4 000 000 ₽

1 год ... 10 лет Максимальная 15,90 %

500 000 ... 4 000 000 ₽

1 год ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное +1 п. п. к базовой ставке + 5 п. п. к базовой ставке при неисполнении заемщиком обязанности по заключению договора имущественного страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры работающие граждане и работающие пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 68 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: осуществление деятельности в качестве ИП - не менее 1 года Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

пенсионное удостоверение

трудовой договор

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета свидетельство о регистрации в качестве ИП;

дополнительные документы по запросу банка Количество созаемщиков супруг(а) обязательно выступает созаемщиком вне зависимости от платежеспособности до 3 человек Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пеня в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

предоставляется ИП и пенсионерам Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

супруг(а) обязательно выступает созаемщиком вне зависимости от платежеспособности

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.