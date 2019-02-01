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Ваши возможности под залог недвижимости

Национальный Банк Сбережений, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 4 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,90 %
  • 500 000 ... 4 000 000 ₽
  • 1 год ... 10 лет
Максимальная
  • 15,90 %
  • 500 000 ... 4 000 000 ₽
  • 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
    базовая ставка
  • имущественное
    +1 п. п. к базовой ставке
+ 5 п. п. к базовой ставке при неисполнении заемщиком обязанности по заключению договора имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
работающие граждане и работающие пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
осуществление деятельности в качестве ИП - не менее 1 года
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • пенсионное удостоверение
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • свидетельство о регистрации в качестве ИП;
  • дополнительные документы по запросу банка
Количество созаемщиков
до 3 человек
супруг(а) обязательно выступает созаемщиком вне зависимости от платежеспособности
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пеня в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • предоставляется ИП и пенсионерам
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • супруг(а) обязательно выступает созаемщиком вне зависимости от платежеспособности
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Ваши возможности» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Национальный банк сбережений»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2
ОГРН
1083700000471
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-50-50 — единая справочная служба

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