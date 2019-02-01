Ваши возможности под залог недвижимости
Национальный Банк Сбережений, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 4 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,90 %
- 500 000 ... 4 000 000 ₽
- 1 год ... 10 лет
Максимальная
- 15,90 %
- 500 000 ... 4 000 000 ₽
- 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное
+1 п. п. к базовой ставке
+ 5 п. п. к базовой ставке при неисполнении заемщиком обязанности по заключению договора имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
работающие граждане и работающие пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 68 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
осуществление деятельности в качестве ИП - не менее 1 года
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- пенсионное удостоверение
- трудовой договор
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- дополнительные документы по запросу банка
Количество созаемщиков
до 3 человек
супруг(а) обязательно выступает созаемщиком вне зависимости от платежеспособности
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пеня в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день заключения договора за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- предоставляется ИП и пенсионерам
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- супруг(а) обязательно выступает созаемщиком вне зависимости от платежеспособности
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Ваши возможности» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Национальный банк сбережений»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2
- ОГРН
- 1083700000471
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Иваново
- Телефоны
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8 800 100-50-50 — единая справочная служба