Рефинансирование с обеспечением
Банк Казани, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,40%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
отсутствие текущей просроченной задолженности и/или просроченных платежей общей продолжительностью более 30 календарных дней; отсутствие просроченных платежей в течение 3-х последних месяцев, за исключением просроченной задолженности менее 1000 руб. и длительностью до 60 дней; минимальный срок обслуживания долга в первоначальном банке 6 месяцев; срок до окончания кредита не менее 3 месяцев
Ставки
Минимальная
- 10,40 %
- от 300 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 13,40 %
- 50 000 ... 300 000 ₽
- 61 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
ценных бумаг, в т.ч. векселей, паев ПИФов, обязательно
размещенный депозит (вклад), обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, как альтернатива
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
поручительство супруги предоставляется в обязательном порядке только в случае, если в качестве обеспечения выступает объект недвижимости
Страхование
-
без страхования
+ 2,5-6,5 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
- военнослужащие
- адвокаты / нотариусы
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
-
другие документы
документы о получении алиментов; документы о сдаче недвижимости в аренду и т.п.
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
- трудовой договор
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- документы по рефинансируемому кредиту
- полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа или 0,1 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу и по процентам за пользование кредитом за каждый день просрочки в зависимости от условий договора
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- срок действия решения - 30 дней;
- предоставляется ИП, владельцам собственного бизнеса, военнослужащим, лицам занимающимся частной практикой, пенсионерам;
- низкая ставка;
- длительный срок кредитования
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
- рассмотрение кредитной заявки - до 5 дней
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- льготная ставка после предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 16.02.2019 16:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- ОГРН
- 1021600000014
- Отделения и банкоматы
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