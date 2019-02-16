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Рефинансирование без обеспечения

Банк Казани, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,40%
Сумма
до 600 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
отсутствие текущей просроченной задолженности и/или просроченных платежей общей продолжительностью более 30 календарных дней; отсутствие просроченных платежей в течение 3-х последних месяцев, за исключением просроченной задолженности менее 1000 руб. и длительностью до 60 дней; минимальный срок обслуживания долга в первоначальном банке 6 месяцев; срок до окончания кредита не менее 3 месяцев
Ставки
Минимальная
  • 10,40 %
  • 300 000 ... 600 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 13,40 %
  • 50 000 ... 300 000 ₽
  • 61 мес. ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 2,5-6,5 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • военнослужащие
  • адвокаты / нотариусы
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 63 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 58 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • другие документы
    документы о получении алиментов; документы о сдаче недвижимости в аренду и т.п.
Документы
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • ИНН
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы по рефинансируемому кредиту
  • полный перечень документов предоставлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа или 0,1 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу и по процентам за пользование кредитом за каждый день просрочки в зависимости от условий договора
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • срок действия решения - 30 дней;
  • предоставляется ИП, владельцам собственного бизнеса, военнослужащим, лицам занимающимся частной практикой, пенсионерам;
  • низкая ставка;
  • длительный срок кредитования
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
  • рассмотрение кредитной заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • кредит на рефинансирование;
  • льготная ставка после предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 16.02.2019 16:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 4 городах России
1 348
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
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Телефоны
(843) 518-98-98

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