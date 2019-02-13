Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,90 %

30 000 ... 50 000 ₽

3 мес. ... 1 год Максимальная 13,90 %

51 000 ... 100 000 ₽

3 мес. ... 1 год Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

ИНН копия и оригинал

трудовая книжка копия

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без личного страхования;

без обеспечения;

низкая ставка;

возможность оформления кредита ИП Минусы подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

небольшая сумма кредита Особые ограничения требуется отсутствие негативной кредитной истории

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.