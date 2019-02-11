до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 15,90 %

35 000 ... 1 500 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя Документы паспорт оригинал

заявление-анкета выписка ПФР / выписка по зарплатному счету стороннего банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки в день обращения 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

без страхования;

решение по заявке - в день обращения Особые ограничения повышенная ставка при наличии отклонений от стандартных условий

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 12:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.