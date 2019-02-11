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Дальневосточный льготный

Почта Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,50%
Сумма
до 600 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: товары
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • товары
кредит на покупку товаров и услуг для освоения "Дальневосточного гектара"
Ставки
  • 14,50 %
  • 3 000 ... 600 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

кредит выдается на покупку товаров и услуг в магазинах - партнерах банка (полный список см. на сайте банка) для освоения "Дальневосточного гектара"; заявка подается онлайн на сайте банка; после получения положительного решения необходимо распечатать анкету-приглашение с одобренной суммой кредита и представить ее в магазин; также подать заявку можно в магазине, представив паспорт, номер СНИЛС и договор безвозмездного пользования гектаром

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • студенты / молодежь
  • прочие
лица, получившие "Дальневосточный гектар"
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • распечатанная анкета-приглашение с одобренной суммой кредита и номером гектара или с договором безвозмездного пользования гектаром
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
Максимальный срок действия кредитного решения
14 дней
Оформление кредита
  • магазин-партнер
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% на сумму просроченной задолженности; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-1 100 руб. в зависимости от периода пропуска платежа
Способ оплаты
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • не требуется регистрация в регионе выдачи кредита;
  • низкая ставка;
  • не требуется подтверждение дохода;
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • личное страхование - по желанию заемщика (не влияет на ставку)
Минусы
  • крупная комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500 - 1100 руб. в зависимости от периода пропуска платежа
Особые ограничения
  • кредит на покупку товаров и услуг в магазинах - партнерах банка для освоения "Дальневосточного гектара"
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Дальневосточный» в 1570 городах России
30 776
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

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