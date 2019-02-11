кредит выдается на покупку товаров и услуг в магазинах - партнерах банка (полный список см. на сайте банка) для освоения "Дальневосточного гектара"; заявка подается онлайн на сайте банка; после получения положительного решения необходимо распечатать анкету-приглашение с одобренной суммой кредита и представить ее в магазин; также подать заявку можно в магазине, представив паспорт, номер СНИЛС и договор безвозмездного пользования гектаром