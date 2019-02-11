Дальневосточный льготный
Почта Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,50%
Сумма
до 600 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: товары
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- товары
кредит на покупку товаров и услуг для освоения "Дальневосточного гектара"
Ставки
- 14,50 %
- 3 000 ... 600 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
кредит выдается на покупку товаров и услуг в магазинах - партнерах банка (полный список см. на сайте банка) для освоения "Дальневосточного гектара"; заявка подается онлайн на сайте банка; после получения положительного решения необходимо распечатать анкету-приглашение с одобренной суммой кредита и представить ее в магазин; также подать заявку можно в магазине, представив паспорт, номер СНИЛС и договор безвозмездного пользования гектаром
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- студенты / молодежь
- прочие
лица, получившие "Дальневосточный гектар"
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- распечатанная анкета-приглашение с одобренной суммой кредита и номером гектара или с договором безвозмездного пользования гектаром
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
Максимальный срок действия кредитного решения
14 дней
Оформление кредита
- магазин-партнер
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет компании, предоставляющей товар / услугу
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% на сумму просроченной задолженности; комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500-1 100 руб. в зависимости от периода пропуска платежа
Способ оплаты
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- не требуется регистрация в регионе выдачи кредита;
- низкая ставка;
- не требуется подтверждение дохода;
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- личное страхование - по желанию заемщика (не влияет на ставку)
Минусы
- крупная комиссия за услугу "Кредитное информирование" - 500 - 1100 руб. в зависимости от периода пропуска платежа
Особые ограничения
- кредит на покупку товаров и услуг в магазинах - партнерах банка для освоения "Дальневосточного гектара"
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Дальневосточный» в 1570 городах России
30 776
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба