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Рефинансирование новый клиент

Акцепт, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,90%
Сумма
до 150 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
срок действия рефинансируемого кредита не менее 12 месяцев; возврат и уплата процентов осуществляется путем внесения ежемесячных платежей; текущая просроченная задолженность отсутствует; совокупная просроченная задолженность за весь истекший срок не более 5-ти дней; рефинансируемый кредит не является кредитованием текущего счета заемщика, а также его целевым назначением не является приобретение автотранспорта
Ставки
Минимальная
  • 15,90 %
  • 50 000 ... 150 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 17,50 %
  • 50 000 ... 150 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 2,5 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Дополнительная информация

неснижаемый остаток (НО) на счете для гашения кредита - 1000 рублей; НО вносится заемщиком на счет в дату выдачи кредита во избежание начисления пени (неустойки), а также в целях недопущения ухудшения качества кредитной истории заемщика; неизрасходованный НО возвращается заемщику при условии полного гашения задолженности по кредитному договору

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • трудовой договор
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • справка из банка(ов) об остатке ссудной задолженности по кредитам, подлежащим рефинансированию с указание ссудных счетов
  • оригиналы кредитных договоров по кредитам, подлежащим рефинансированию
Количество созаемщиков
до 3 человек
для увеличения суммы кредита возможно привлечение в качестве Созаемщика наследников первой очереди (родители, дети, супруг), удовлетворяющего требованиям банка
Прочие требования к заемщику
  • для заемщиков, осуществляющих профессиональную преподавательскую деятельность, максимальный возраст - 68 лет; заемщик не является поручителем по кредиту с просроченной задолженностью и своевременно исполняет имеющиеся обязательства в качестве поручителя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
7 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая ставка;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • без обеспечения;
  • возможность привлечения до 3 созаемщиков
Минусы
  • супруга должна выступать созаемщиком если сумма кредита более 200 т.р.;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования;
  • срок действия кредитного решения - 7 дней;
  • комиссия за перевод денежных средств на погашение кредита;
  • наличие неснижаемого остатка
Особые ограничения
  • с момента выдачи кредита до предоставления в банк подтверждения о погашении рефинансируемого кредита процентная ставка увеличена на 2 п.п.;
  • новые клиенты кредитуются только в офисах банка г. Новосибирск
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 9 городах России
1 796
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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