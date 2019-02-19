до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование Ставки 11,90 %

100 000 ... 1 500 000 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка в свободной форме Документы трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета второй документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, свидетельство о регистрации транспортного средства, военный билет;

документы по рефинансируемому кредиту Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочий) 1 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых за каждый календарный день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

автоматическое погашение по платежному поручению Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения на длительный срок;

альтернативные способы подтверждения дохода;

рассмотрение заявки - 1 рабочий день;

комиссия за перевод для погашения кредитов в другой банк не взимается Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения возможно погасить до 5 кредитов и кредитных карт (в рублях) сторонних банков Оставить заявку Дата актуализации: 19.02.2019 18:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.