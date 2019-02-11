на выбор залог

движимого имущества, обязательно

автомобиль категории "В" некоммерческого использования автотранспорта, обязательно

на выбор поручительство и гарантии как альтернатива

физических лиц, как альтернатива

ТС находится в собственности клиента или супруга(и) клиента и не является залогом по действующим кредитам; возраст автомобиля на момент окончания срока кредита не должен превышать: для ТС иностранного производства – 12 полных лет; для ТС российского производства – 5 полных лет; ограничение по пробегу автомобиля: для ТС иностранного производства – не более 200 000 км; для ТС российского производства – не более 100 000 км