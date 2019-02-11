Большие деньги
Росбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,00 %
- 500 000 ... 3 000 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 19,50 %
- 300 000 ... 500 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
автомобиль категории "В" некоммерческого использования
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
ТС находится в собственности клиента или супруга(и) клиента и не является залогом по действующим кредитам; возраст автомобиля на момент окончания срока кредита не должен превышать: для ТС иностранного производства – 12 полных лет; для ТС российского производства – 5 полных лет; ограничение по пробегу автомобиля: для ТС иностранного производства – не более 200 000 км; для ТС российского производства – не более 100 000 км
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для пенсионеров
-
другие документы
выписка по зарплатному счету, открытому в любом банке
Документы
- заявление-анкета
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- при сумме кредита от 400 000 рублей, в случае если доход подтвержден документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ, дополнительно предоставляется копия трудовой книжки, заверенная работодателем
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
терминалы Элекснет; платежная система ЯндексДеньги
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность получения кредита пенсионерами;
- отказ от страхования не влияет на ставку;
- возможность выбора вида обеспечения
Минусы
- широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Большие деньги» в 157 городах России
8 741
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- ОГРН
- 1027739460737
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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