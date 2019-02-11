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Большие деньги

Росбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,00 %
  • 500 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 19,50 %
  • 300 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
автомобиль категории "В" некоммерческого использования
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
ТС находится в собственности клиента или супруга(и) клиента и не является залогом по действующим кредитам; возраст автомобиля на момент окончания срока кредита не должен превышать: для ТС иностранного производства – 12 полных лет; для ТС российского производства – 5 полных лет; ограничение по пробегу автомобиля: для ТС иностранного производства – не более 200 000 км; для ТС российского производства – не более 100 000 км
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для пенсионеров
  • другие документы
    выписка по зарплатному счету, открытому в любом банке
Документы
  • заявление-анкета
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • при сумме кредита от 400 000 рублей, в случае если доход подтвержден документом, отличным от справки по форме 2-НДФЛ, дополнительно предоставляется копия трудовой книжки, заверенная работодателем
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
терминалы Элекснет; платежная система ЯндексДеньги
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможность получения кредита пенсионерами;
  • отказ от страхования не влияет на ставку;
  • возможность выбора вида обеспечения
Минусы
  • широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 12:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Большие деньги» в 157 городах России
8 741
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ОГРН
1027739460737
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

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