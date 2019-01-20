до 7 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,40 %

2 000 000 ... 3 000 000 ₽

2 года ... 7 лет Максимальная 15,40 %

150 000 ... 499 999 ₽

2 года ... 7 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка в первую очередь работодателя заемщика юридических лиц, обязательно Страхование без страхования + 6 п. п. / 1,5 п. п. к базовой ставке

имущественное и личное базовая ставка при залоге автомобиля

имущественное + 6 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка /+ 1,5 п. п. к базовой ставке без каско Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

работники бюджетной сферы / госслужащие

военнослужащие

адвокаты / нотариусы

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ для ИП

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров Документы заявление-анкета

паспорт

трудовая книжка

трудовой договор

документы по предоставляемому залогу полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

предоставляется ИП и пенсионерам;

льготные условия для бюджетников;

альтернативные способы подтверждения дохода;

альтернативные способы обеспечения / без обеспечения Минусы повышенная ставка без личного страхования

Посмотрите потребительские кредиты банка с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой Дата актуализации: 20.01.2019 15:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.