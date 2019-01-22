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Рефинансирование

Банк Интеза, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 1 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
наличие 6-ти выплат согласно графику платежей; отсутствие просрочек более 5-ти дней за последние 6 месяцев; остаток срока действия кредита - не менее 3-х месяцев (осталось совершить не менее 3-х платежей); отсутствие текущей просроченной задолженности
Ставки
  • 12,90 %
  • 100 000 ... 1 500 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • прочие
работники публичных акционерных обществ (ПАО), сотрудники сторонних банков и сотрудники компаний, осуществляющих деятельность в нескольких странах через представительства и иные подразделения; клиент является сотрудником банка, который согласно рейтингу, размещаемому на портале «Банки.ру» входит в топ-20 банков по чистым активам; клиент является сотрудником дочерней организации иностранного банка; организация-работодатель клиента относится к одной из следующих организационно-правовых форм – ООО, АО, ЗАО, при условии одобрения банком такой организации
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 2 лет
  • на последнем месте не менее 6 месяцев ,
    пройден испытательный срок
Требования к трудоустройству:
трудоустройство в городе предоставления кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 35 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • трудовая книжка
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

кредитные договора по рефинансируемым кредитам и справки из банков по рефинансируемым кредитам о состоянии ссудной задолженности, выданные не позднее, чем за 10 дней до подачи заявления в банк

Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    рабочий телефон
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
до 5-ти рабочих дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возможно получить доп.сумму помимо необходимой для покрытия задолженности
Минусы
  • повышенная ставка при заключении договора до подтверждения целевого использования кредита в течение 90 дней и в случае надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств
Особые ограничения
  • на рефинансирование не более 5-ти кредитов;
  • категория клиентов, которые могут оформить продукт, ограничена;
  • требуется трудоустройство в городе предоставления кредита;
  • требуется наличие рабочего стационарного телефона;
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.01.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 23 городах России
4 445
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
ОГРН
1027739177377
Сайт
www.bancaintesa.ru
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8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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