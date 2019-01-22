Категория заемщиков

работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

прочие

работники публичных акционерных обществ (ПАО), сотрудники сторонних банков и сотрудники компаний, осуществляющих деятельность в нескольких странах через представительства и иные подразделения; клиент является сотрудником банка, который согласно рейтингу, размещаемому на портале «Банки.ру» входит в топ-20 банков по чистым активам; клиент является сотрудником дочерней организации иностранного банка; организация-работодатель клиента относится к одной из следующих организационно-правовых форм – ООО, АО, ЗАО, при условии одобрения банком такой организации