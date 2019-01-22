Рефинансирование
Банк Интеза, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,90%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
наличие 6-ти выплат согласно графику платежей; отсутствие просрочек более 5-ти дней за последние 6 месяцев; остаток срока действия кредита - не менее 3-х месяцев (осталось совершить не менее 3-х платежей); отсутствие текущей просроченной задолженности
Ставки
- 12,90 %
- 100 000 ... 1 500 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- прочие
работники публичных акционерных обществ (ПАО), сотрудники сторонних банков и сотрудники компаний, осуществляющих деятельность в нескольких странах через представительства и иные подразделения; клиент является сотрудником банка, который согласно рейтингу, размещаемому на портале «Банки.ру» входит в топ-20 банков по чистым активам; клиент является сотрудником дочерней организации иностранного банка; организация-работодатель клиента относится к одной из следующих организационно-правовых форм – ООО, АО, ЗАО, при условии одобрения банком такой организации
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 2 лет
- на последнем месте не
менее 6 месяцев
,
пройден испытательный срок
Требования к трудоустройству:
трудоустройство в городе предоставления кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 35 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- заявление-анкета
- паспорт
- трудовая книжка
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
кредитные договора по рефинансируемым кредитам и справки из банков по рефинансируемым кредитам о состоянии ссудной задолженности, выданные не позднее, чем за 10 дней до подачи заявления в банк
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочий телефон
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
до 5-ти рабочих дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- отсутствие требований по страхованию;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно получить доп.сумму помимо необходимой для покрытия задолженности
Минусы
- повышенная ставка при заключении договора до подтверждения целевого использования кредита в течение 90 дней и в случае надлежащего исполнения заемщиком своих обязательств
Особые ограничения
- на рефинансирование не более 5-ти кредитов;
- категория клиентов, которые могут оформить продукт, ограничена;
- требуется трудоустройство в городе предоставления кредита;
- требуется наличие рабочего стационарного телефона;
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.01.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 23 городах России
4 445
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- ОГРН
- 1027739177377
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-80-08 — единая справочная служба